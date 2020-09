Caso De Laurentiis, il Codacons chiede un'indagine per epidemia dolosa

Continua a far discutere il caso di Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Covid dopo aver partecipato all'assemblea di Lega insieme agli altri presidenti di Serie A. Il patron del Napoli era in attesa dei risultati del tampone che aveva svolto prima di partire per Milano e aveva avvertito dei sintomi che non sono serviti a metterlo in guardia. Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), si legge su Adnkronos, presenterà domani un esposto alla Procura della Repubblica di Milano per chiedere di aprire un'indagine per epidemia dolosa nei suoi confronti.

L'ESPOSTO DEL CODACONS - "Si ritiene necessario fare il quadro della situazione in modo ancor più approfondito considerando che quello della salute nazionale è senza dubbio un interesse di rango primario, ritenendosi necessario, opportuno e doveroso accertare se possa sussistere una responsabilità del Patron del Napoli Aurelio De Laurentiis che mercoledì 9 settembre si sarebbe presentato all'assemblea di Lega Calcio di serie A nonostante non stesse bene e senza mascherina, per avere potenzialmente posto in pericolo la sicurezza e l'incolumità' pubblica, per violazione dell'art. 32 della Costituzione, e per epidemia dolosa e/o per dolo eventuale''.

