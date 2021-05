Corsa Champions, de Roon: “Quelle dietro corrono forte. Sulla Lazio...”

In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha detto la sua sulla corsa Champions in questo finale di stagione. Di seguito le sue parole dopo il pareggio in casa del Sassuolo: "In questo momento non si può sbagliare, quelli dietro corrono forte. Siamo tutti vicini, siamo pari col Milan e anche con la Juve, poi Lazio e Napoli sono lì, siamo tutti vicini non si può sbagliare, dobbiamo vincerle tutte e stare molto attenti, ma ancora è tutto nelle nostre mani”.