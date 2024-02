Corsa Champions, Garzya: "La Roma c'è fino alla fine, la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si infiamma la corsa alla Champions League in Serie A. Tante in squadre appaiate in pochi punti, tra Roma, Bologna, Fiorentina, Atalanta e Lazio, che ha perso un po' di terreno. Proprio su questo tema è intervenuto Luigi Garzya, ex difensore tra le altre di Roma, Bari e Lecce, ai microfoni di TvPlay. In particolare crede molto nella stagione dei giallorossi, che dovranno vedersela però contro i biancocelesti e non solo. Questo il suo pensiero: “De Rossi alla Roma? Facile parlare adesso con 4 vittoria in 5 partite. Hanno fatto una scelta ponderata perché per qualsiasi allenatore, dopo l’esonero di Mourinho, sarebbe stata dura anche per un fattore ambientale. De Rossi e Totti rappresentano la storia della Roma recente e il primo si sta dimostrando all’altezza. Questo dimostra che bastava davvero poco per vivacizzare la squadra, secondo me con Mourinho i calciatori erano un po’ ingabbiati. Penso che i giallorossi lotteranno fino alle fine per un posto in Champions con Bologna, Fiorentina, Atalanta e Lazio”.