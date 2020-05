Costacurta: "Ripresa? Protocollo condivisibile. Havertz starebbe bene nella Lazio"

Ai microfoni del Club, su Sky Sport, Alessandro Costacurta ha mostrato tutto il suo ottimismo per la ripresa della Serie A: "I punti del protocollo per le partite sono condivisibili, credo che si possa partire. Sono molto felice perché è tutto fattibile. Sono ottimista".

CONTRATTI IN SCADENZA - "Sui contratti gli accordi sono individuali. La preoccupazione però è giusta, non oso immaginare cosa possa chiedere la futura squadra al giocatore che sta andando in scadenza con quella attuale".

HAVERTZ E LA LAZIO - "Havertz ha grandi numeri, voi avete detto che sta bene nella Juventus, per me starebbe bene anche nella Lazio. Lui e Brandt starebbero bene ovunque".

