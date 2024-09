Coulibaly, parla l'agente: "Grazie alla Lazio, ma c'era la necessità..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Larsson Coulibaly, centrocampista classe 2003 ex Primavera, nelle prossime ore lascerà la Capitale per iniziare una nuova avventura a Malta. In merito al trasferimento, ai microfoni di TMW, è intervenuto l'agente Christian Bosco: "Coulibaly è un calciatore di grande qualità ed un ottimo ragazzo, dopo 5 anni di giovanili di alto profilo vi era la necessità che giocasse “tra i grandi” con continuità. Paradossalmente alcune norme nazionali nonché le poco lungimiranti strategie di molti Ds “di categoria”, rendono residua le possibilità che uno straniero - nonostante sia stato formato da un Club di massima serie - venga ingaggiato in Serie C, ovvero il campionato in cui un giovane completa la sua formazione".

"Sono pertanto contento per lui che si sia concretizzata la chance di disputare la Serie A maltese, di cui negli ultimi anni si sono innalzati molto gli standard qualitativi. Un doveroso ringraziamento va alla Lazio che ha fatto tutto il possibile affinché un proprio “figlio” non perdesse una grande opportunità”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE