Coverciano, i promossi del corso allenatori Uefa A: c'è un ex Lazio

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Paolo Troiani, con il punteggio di 110 su 110, è stato il miglior allievo del corso Uefa A, il secondo massimo step formativo riconosciuto a livello europeo per un tecnico, la cui qualifica abilita ad allenare qualsiasi squadra giovanile (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle della Serie A) e tutte le squadre maschili fino alla C. Sono stati ufficializzati dalla Figc i nomi di coloro che hanno superato il corso, dopo aver seguito - nelle aule e sui campi di Coverciano - le 192 ore di programma didattico, dal 27 febbraio al 10 maggio. In evidenza anche le prove finali dell'ex capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli, e di Ilaria Leoni, che la scorsa stagione ha guidato l'Arezzo alla promozione nella Primavera 1 femminile, oltre a quelle di Gabriele Pallone e Michele Cavalli.

Tra gli altri corsisti abilitati, non mancano nomi noti del calcio italiano, come (solo per citarne alcuni, in ordine alfabetico): l'ex capitano del Catania, Marco Biagianti; l'ex centrocampista della Fiorentina, Sandro Cois; l'ex difensore di Reggina e Bologna, Andrea Costa; l'ex giocatore dell'Empoli, Daniele Croce; l'ex difensore di Fiorentina e Chievo, Dario Dainelli; l'ex attaccante di Lazio, Sassuolo, Bologna e Spal, Sergio Floccari; l'ex difensore di Atalanta e Sassuolo, Federico Peluso; l'ex difensore di Siena, Palermo e Spezia, Claudio Terzi, e l'ex giocatore del Brescia, Marco Zambelli. (ANSA).