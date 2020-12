Covid-19/ Conte: “Italia zona rossa nei festivi e prefestivi”

A Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte ha illustrato le nuove misure di sicurezza per arginare l'emergenza Covid-19: "Abbiamo tenuto sotto controllo la curva dei contagi e questo ci ha permesso di evitare un secondo lockdown generalizzato che sarebbe stato insostenibile per il nostro paese. In questi giorni tutte le regioni potrebbero entrare in zona gialla per la diminuzione dell’indice RT, ma la situazione resta difficile in tutta Europa, i numeri sono in crescita , in alcuni casi in forte crescita, il virus continua a viaggiare, si fa piegare, ma non sconfiggere e c’è una concreta paura di un’impennata nel periodo natalizio a causa della forte voglia di socialità, comprensibile, di questi giorni. Dobbiamo intervenire ora per affrontare le prossime festività e in vista della ripresa di gennaio. È stato emesso per questo un decreto legge, non un DPCM, che prevede la zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio per tutti i giorni festivi e pre festivi. In questi giorni (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e poi 1, 2,3,5 e 6 gennaio) non ci si potrà spostare da una regione all’altra, si potrà uscire solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Ma si potrà ricevere in casa due persone non conviventi, oltre a figli minori di 14 anno o con disabilità e non autosufficienti. Abbiamo pensato a questo per garantire quel minimo di socialità di questi periodi. L’attività motoria e sportiva individuale è garantita e ci sarà la chiusura di bar e ristoranti, con l’asporto possibile fino alle 22, negozi e centri estetici, mentre saranno aperte le attività di prima necessità come alimentari, supermercati, farmacie, tabaccherie e barbieri. Nei giorni feriali (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) sarà invece zona arancione su tutto il territorio nazionale. Ci si potrà spostare nel comune senza giustificazione e nei comuni fino a 5 mila abitanti entro il raggio di 30 km, ma non nei capoluoghi di provincia. Chiusi bar e ristoranti esclusi asporto fino alle 22. Negozi aperti fino alle 21”.

VACCINO - "Pur con le misure restrittive ci avviciniamo al Vaxin day, il 27 dicembre, quando in tutta Europa partirà la campagna vaccinale. Non risolveremo il problema immediatamente, ma dovremmo aspettare l’inizio dell’anno, ma abbiamo studiato un piano vaccinale importante per uscire dalla pandemia. Dobbiamo rimanere concentrati e non abbassare la soglia d’attenzione finché non saremo a regime con le vaccinazioni. Offriamo il vaccino facoltativamente ma promuoveremo una campagna nella quale spiegheremo che il vaccino sarà sicuro e testato. Rispettando le priorità per tutte le categorie sarà offerto a tutti e speriamo che tutti si sottopongano a questo trattamento".