Covid-19, l'Atletico Madrid annuncia due casi di positività: in programma nuovi test

L'Atletico Madrid, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che due membri della squadra sono risultati positivi al Coronavirus nei test svolti sabato. Non sono stati resi noti i nomi dei positivi, ma entrambi stanno trascorrendo l'isolamento nel proprio domicilio: "Ieri, sabato 8 agosto, tutti i componenti della prima squadra e della spedizione di Lisbona sono stati sottoposti ai test come previsto dal protocollo UEFA per partecipare ai quarti di finale. Tra i risultati arrivati sono apparsi due positivi, che sono stati subito isolati nelle rispettive case e che sono stati comunicati alle autorità sanitarie spagnole e portoghesi, all'UEFA e alla Federcalcio spagnola". Il gruppo sarebbe dovuto partire domani verso Lisbona per iniziare le final eight di Champions League. Considerando i due casi di positività, tuttavia, la "spedizione" verrà ritardata di qualche ora poiché l'intera squadra dovrà sottoporsi a nuovi controlli.

