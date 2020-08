Lazio, il nutrizionista Fabbri: "La vostra riconoscenza è il valore più alto"

Una foto con le maglie dei calciatori della Lazio. Il nutrizionista Iader Fabbri l'ha postata su Instagram, accompagnata da un bellissimo messaggio rivolto ai giocatori stessi: "Lo scambio di maglie è segno di rispetto per l'avversario. La vostra riconoscenza è il valore più alto. La fatica, il sudore ed i meriti sono vostri, a me resta un pezzo di strada fatta insieme, con tutto l’impegno e i valori che ho potuto mettere in campo con Voi. Grazie aquile, siete forti andiamo avanti".

