Covid-19, Spadafora: "Lo stipendio dei calciatori non sarà un tabù"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato il primo a parlare dell'ipotesi di andare a toccare gli stipendi dei calciatori. Una linea condivisa anche dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, come confermato ai microfoni del TG3: "Sono perfettamente d'accordo con Gravina. Quando supereremo questa emergenza ci saranno tante di quelle situazioni che dovremo mettere a posto che il tema dello stipendio dei calciatori non sarà né un tabù, né un problema. Non ci dimentichiamo che la maggior parte delle squadre hanno debito elevato. Chiederei accortezza a tutti".

