Covid, Cassano in ospedale per complicazioni: le condizioni

Il Covid sta letteralmente tormentando l'intero Paese tanto da risultare positivo anche Antonio Cassano. L'ex calciatore ha passato gli ultimi giorni del 2021 e questo inizio 2022 in isolamento dopo aver contratto il virus. Nelle ultime ore le sue condizioni di salute erano peggiorate tanto da essere ricoverato all'ospedale San Martino di Genova. Al momento le sue condizioni di salute sono buone e non destano preoccupazione. Sulle storie Instagram del suo amico Lele Adani è apparso proprio lo stesso Cassano che ha rassicurato i fan: "Ciao ragazzi, in diretta dall'ospedale. Tutto ok, ricovero necessario per accertamenti ma sto bene, non preoccupatevi. Domani si torna a casa, carichi, vi voglio bene. Vai, si vola".

LE CONDIZIONI - Non solo la stories di Instagram ma a rassicurare sulle condizioni dell'ex calciatore è arrivata anche una nota della Direzione dell'Ospedale Policlinico San Martino che ha reso noto: "In accordo con l'ex calciatore Antonio Cassano, che lo stesso è ricoverato da tre giorni presso la Clinica di Malattie Infettive diretta dal professor Matteo Bassetti. Entrato in Ospedale attraverso il percorso veloce di risposta assistenziale alle urgenze, meglio noto come fast track, a causa della desaturazione riscontrata presso il suo domicilio dal medico curante, Cassano è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un principio di polmonite. Già vaccinato con due dosi (Pfizer), è stato trattato con Remdesivir che ha prodotto subito evidenti benefici, come da protocolli. Le condizioni alle 16.45 del paziente sono in costante miglioramento, al punto che è probabile che già nella giornata di domani venga dimesso, per proseguire la degenza presso la sua abitazione".