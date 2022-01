Paura per Antonio Cassano: ricoverato in ospedale per Covid

Complicazioni per Antonio Cassano. L'ex calciatore della Roma e Sampdoria è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Genova per complicazioni da coronavirus. La notizia è stata confermata dalla famiglia a GenovaToday. L'ex attaccante non è vaccinato contro il Covid ed è ora seguito dall'equipe del professor Bassetti. Cassano aveva passato gli ultimi giorni del 2021 e l'inizio dell'anno in isolamento domiciliare dopo aver contratto il virus, come aveva spiegato la moglie Carolina Marcialis, sui social. Nelle ultime ore però le sue condizioni di salute sono peggiorate e hanno reso necessario il ricovero presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.