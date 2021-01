Covid, Felipe Anderson cuore d'oro: prezioso supporto alla città di Manaus

A Manaus la situazione della crisi relativa al coronavirus è drammatica. A Causa della mancanza di bombole d'ossigeno, il personale medico è costretto a praticare la ventilazione manuale per mantenere in vita i pazienti. Per offrire un prezioso aiuto sono scesi in campo anche i personaggi del mondo dello sport. L'ex Lazio Felipe Anderson ha donato un’importante somma di denaro con cui sono state acquistate 20 bombole di ossigeno e forniture ospedaliere. Applausi per il brasiliano!

