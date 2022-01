Covid, focolaio nell'Hellas Verona: il numero dei giocatori positivi

Vero e proprio focolaio Covid-19 nell'Hellas Verona. Sul proprio sito ufficiale, la società scaligera ha comunicato la positività al virus di ben otto giocatori della prima squadra più due membri dello staff. Si complica dunque il lavoro di Tudor in vista del rientro in campo in programma giovedì contro lo Spezia. Di seguito la nota: "Hellas Verona FC comunica che - attualmente - dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al COVID-19 dopo test specifici effettuati nelle scorse ore. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti. Domani, mercoledì 5 gennaio, non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita di mister Igor Tudor".