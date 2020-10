Covid, il governo valuta il lockdown per alcune città: stretta nel weekend

L'Italia nel caos. I contagi aumentano a dismisura e il governo valuta un nuovo dpcm con il lockdown parziale: solo per alcune metropoli, città o singoli quartieri. Nel weekend è previsto il vertice politico per prendere una decisione. Al momento l'orientamento è quello di un lockdown e zone rosse in luoghi definiti. Il criterio è semplice: dove il tasso di Rt (il tasso di contagiosità) supera la soglia del 2 scattano le restrizioni per negozi, attività non fondamentali e via dicendo. Da qui si deduce facilmente la lista: Milano e Napoli, Caserta, Varese e Genova, Como, Torino. Manca Roma che, tuttavia, sta subendo una forte crescita nel numero dei contagi.