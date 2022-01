Covid, mercoledì riunione straordinaria tra Lega Serie A, Governo e Regioni: i dettagli

Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per la Serie A falcidiata da calciatori positivi al Covid e che ha visto il rinvio di ben quattro gare. Rinvio non autorizzato dalla Lega calcio ma dalle Asl delle varie squadre che hanno bloccato la partenza dei club. Per questo nei prossimi giorni, precisamente mercoledì, ci sarà una nuova riunione straordinaria con il Governo per decidere la linea da seguire nel pieno della quarta ondata. "Il governo sta lavorando ad un’intesa tra le Regioni e la Lega Serie A per stabilire una regolamentazione uniforme, con criteri precisi, in merito alla disputa delle partite e al prosieguo del nostro massimo campionato di calcio nonostante la recrudescenza della pandemia. Anche negli ultimi giorni abbiamo avuto diverse decisioni e diverse interpretazioni di situazioni apparentemente analoghe, con le ASL spesso contrapposte alla Lega Serie A. Per questo è in atto un approfondimento ed il tema verrà trattato mercoledì 12 gennaio durante una Conferenza Stato-Regioni convocata ad hoc”, queste le parole del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie MariaStella Gelmini.