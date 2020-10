Covid, non c’è pace per il Parma: altri due giocatori ripositivizzati

Ancora problemi per il Parma. Liverani non riesce ancora ad avere la rosa al completa causa coronavirus. Il club ducale, infatti, ha annunciato che due calciatori sono risultati di nuovo positivi al Covid-19 dopo essere guariti. Questo il comunicato della società: "Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per due calciatori che sono risultati positivi e saranno indisponibili per la gara di domani: si tratta di due ripositivizzazioni in due soggetti asintomatici. Gli atleti rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore”.

Lazio, Reina al fianco dei bambini sordociechi: "Le loro mani sono il contatto con il mondo"

Lazio, la doppietta di Immobile e l'eurogol di Acerbi: un anno fa il poker contro il Torino - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE