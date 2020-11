Covid: Roma piange Paolo Isopo, grande tifoso della Lazio

Un periodo difficile in tutto il mondo, con la pandemia che non accenna a piegarsi. Il numero dei morti ha drammaticamente sfondato il numero dei 50 mila, destinato a salire giorno per giorno. Lo scorso 16 novembre all'Ospedale Gemelli di Roma è scomparso Paolo Isopo, grande tifoso della Lazio. Abbonato in Curva Nord per 50 anni, Paolo apparteneva alla vecchia guardia, quella che ha vissuto gran parte delle vicende della storia biancoceleste. La redazione de Lalaziosiamonoi.it esprime il suo cordoglio alla famiglia e agli amici!