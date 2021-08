Covid, senza pubblico annullato il vantaggio delle squadre di casa: lo studio

Giocare le partite di calcio senza pubblico annulla il 'vantaggio' di chi è in casa, soprattutto perché prende molti più cartellini rispetto a quando gioca invece con i tifosi presenti. Lo afferma uno studio dell'università di Salisburgo pubblicato su Frontiers in Sports and Active Living, che ha analizzato oltre 1300 match giocati in tutta Europa nel 2018-2019 e poi nel 2019-2020, quando si è gareggiato a porte chiuse. I ricercatori hanno esaminato tutte le statistiche relative ai match dei primi 15 campionati europei, compresa la Serie A, analizzandole con quattro diversi metodi matematici. Il primo dato emerso, scrivono nell'articolo, è che tra i due campionati si è passati da un 63,5% di vittorie della squadra di casa al 52,5%. In termini di cartellini gialli invece l'elaborazione ha visto un aumento dell'11,7% di quelli dati alle squadre di casa e un calo del 5,5% per quelli alle squadre in trasferta.

I RISULTATI - "I nostri risultati - concludono gli autori - suggeriscono che le partite senza spettatori differiscono significativamente da quelle con il pubblico. Per prima cosa l'analisi dei cartellini gialli per i falli indica che gli arbitri danno un trattamento meno preferenziale alla squadra di casa nelle partite 'fantasma' rispetto a quelle regolari. Inoltre l'assenza di spettatori riduce significativamente il vantaggio di giocare in casa. La nostra interpretazione è che un legame tra i due fenomeni è ovvio, anche sulla base di studi precedenti. A causa della mancanza del pubblico gli arbitri percepiscono una pressione minore dalla folla, e questo porta all'annullamento del vantaggio per chi gioca in casa. Da un punto di vista psicologico l'analisi dei falli e dei cartellini è anche più interessante di quella dei risultati, perché questi parametri rendono meglio l'idea di stati psicologici critici".

