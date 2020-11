Covid / Valentino Rossi, ultimo tampone negativo: sarà in pista per il Gp di Valencia

AGGIORNAMENTO ORE 16.45 - Valentino Rossi è risultato negativo al secondo tampone e potrà scendere in pista nel weekend per il Gp della Comunità Valenciana. Lo rende noto la Yamaha in un comunicato. Il campione di Tavullia, che il mese scorso ha contratto il Coronavirus lasciandolo lontano dalle corse per oltre tre settimane, era risultato nuovamente positivo al Covid martedì e negativo ieri. Oggi nuovo test che ha confermato il risultato di mercoledì. Rossi potrà così disputare le libere di domani.

Prima positivo poi negativo, e ora in attesa dell'esito del terzo tampone. Ore calde per Valentino Rossi. Il pilota Yamaha, è in volo verso Valencia, dove dovrebbe prendere parte alla gara di domenica, tampone permettendo. Il pilota, dopo aver saltato già due corse a ottobre a causa della positività al Covid, era risultato positivo al tampone effettuato martedì in Italia, una volta rientrato dalla prima gara di Valencia. Negativo invece l'esito del secondo tampone svolto da Rossi, che dopo 24 ore ne ha svolto un terzo e ultimo come da regolamento. Da sottolineare che i due precedenti tamponi, effettuati la settimana scorsa, avevano dato esito contrastante. Nelle prossime ore l'esito del decisivo test svolto poche ore fa.

