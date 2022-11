CR7, il Manchester Utd gliela fa pagare: multa esorbitante per l'intervista shock

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La pesantissima intervista di Cristiano Ronaldo a Talk TV riempie in queste ore le pagine dei giornali e dei siti sportivi di tutto il mondo. Ovviamente le dure parole rivelate a Piers Morgan non sono andate giù a Erik ten Hag e al consiglio di amministrazione del Manchester United. Per questo, secondo quanto afferma la testata Metro, il portoghese rischia una multa di almeno 1 milione di sterline. La presidenza dei Red Devils hanno preferito non commentare l'intervista, intanto si fa sempre più evidente per l'attaccante un futuro lontano da Manchester già dalla sessione di mercato invernale.