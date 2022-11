Ronaldo rompe il silenzio: "Lo United mi ha tradito. Io trattato da pecora nera"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Parla Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua sulla sua seconda esprienza, decisamente negativa, al Manchester United. In un'intervista esclusiva rilasciata al The Sun CR7 ha raccontato il momento che sta vivendo non risparmiando attacchi al tecnico Ten Hag: "Questo è il periodo più difficile della mia vita. Mi sento tradito dal Manchester United, mi hanno reso una pecora nera. Non rispetto mister Ten Hag, perché lui non ha mai mostrato rispetto per me. Se tu non rispetti me, io non rispetterò mai te".

Poi prosegue: "Credo che la gente debba sentire la verità. Da quando Sir Alex Ferguson è andato via non c’è stato alcuno sviluppo, zero. Quando è stato esonerato Solskjaer è arrivato Rangnick che non è nemmeno un allenatore e non so come possa essere a capo del club. Una scelta che ha sorpreso non solo me, ma il mondo intero. Anche a livello di infrastrutture non è cambiato nulla, tutto è come quando avevo 22-23 anni. La palestra, persino le cucine".