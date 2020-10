Crotone-Juventus, Manolo Portanova nei titolari di Pirlo: è il figlio del laziale Daniele

Tutto pronto per il posticipo di Serie A tra Crotone e Juventus. All'Ezio Scida la Juve punta la vittoria contro un Crotone in cerca di punti salvezza. Diverse novità nella formazione titolare di Pirlo. Scelto subito il nuovo acquisto Chiesa come esterno destro di centrocampo. In attacco, vicino a Morata e Kulusevski, gioca Manolo Portanova, trequartista classe 2000 e figlio di Daniele Portanova, ex difensore Bologna e grande tifoso della Lazio.

