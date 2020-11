Crotone - Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

Archiviata la sosta per le Nazionali, si torna a giocare la Serie A. La Lazio vola a Crotone per l’ottava giornata di campionato: gara in programma sabato 21 novembre alle ore 15, all'Ezio Scida, chiaramente a porte chiuse. La partita sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. In streaming il match si potrà seguire tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.