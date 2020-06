Cts, Mazzoni: "Squadra in quarantena è un problema, Spadafora deve intervenire"

"È giusto sistemare il protocollo perché ciò che accadeva un mese fa è diverso da ciò che accade oggi. Ci deve essere una modifica del decreto del 16 maggio" e deve avvenire "velocemente, entro il 18, altrimenti diventa un disastro con la ripresa". Ecco perché "c'è bisogno di un intervento veloce del ministro Spadafora". A parlare è Gianni Mazzoni, membro della Commissione tecnico scientifica, intervenuto sull'emittente 'Radio Punto Nuovo'. Ci sono le condizioni per concludere il campionato? "Un discorso vale sicuramente per la Serie A: ad oggi, per com'è la pandemia, si porterà a termine a patto che venga modificato il decreto - è stata la risposta - Mettere in quarantena l'intera squadra è un problema. Fatto salvo che venga approvato il decreto "soft", la stagione andrà a termine".

