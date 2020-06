Newcastle, un'offerta americana rischia di far saltare la proposta saudita. E Immobile...

Possibile stop nella trattativa per la proprietà del Newcastle tra il Fondo di Investimento Pubblico dell'Arabia Saudita e il club di Premier League, che proprio in virtù dei proventi derivati dall'acquisizione avrebbe pensato di impacchettare una maxi offerta per Ciro Immobile. Secondo quanto riportato dalla BBC infatti si è inserito nell'affare il magnate statunitense Henry Mauriss, che ha formulato un'offerta di 350 milioni di sterline per acquistare il Newcastle. Considerando che gli ok di Football Association e English Premier League al cambio di proprietà stentavano ad arrivare a causa delle malviste politiche saudite in tema di diritti umani e pirateria, questa nuova offerta potrebbe far saltare definitivamente il banco. Difficile a questo punto dire cosa ne sarebbe della questione Immobile, ma si tratta di un discorso che probabilmente non preoccupa più di tanto la Lazio in questo momento.