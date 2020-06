Calciomercato Lazio, Newcastle su Immobile? L'offerta (ancora) non c'è: la situazione

Il Newcastle punta Immobile e ha messo sul piatto un’offerta da 55 milioni di euro per convincere la Lazio e una da 8 milioni a stagione per persuadere Ciro a lasciare Roma e sposare la causa dei Magpies. La notizia arriva da La Gazzetta dello Sport, scuote il mondo Lazio all’alba, perché Immobile è il simbolo, insieme a Inzaghi, di quel nuovo corso inaugurato nell’estate 2016 e che ha portato finora tre trofei e dato vita a una cavalcata eccezionale stoppata sul più bello dall’esplosione della pandemia da Covid-19. Immobile è il giocatore più amato, lo aiutano anche i 116 gol realizzati fin qui in maglia biancoceleste e il sogno dell’ambiente laziale è vedere Ciro chiudere a Roma la sua carriera. L’intenzione è pure quella della società e il giocatore non ha mai chiuso alla possibilità. Anzi. Eppure il mercato è imprevedibile e può mettere di fronte a situazioni eccezionali. Un’offerta come quella del Newcastle lo sarebbe, soprattutto per Immobile che si troverebbe di fronte, a 30 anni, a un contratto faraonico, da 40 milioni in cinque anni. Il rinnovo che sta discutendo con la Lazio, per capirci, gli garantirebbe la metà dell’introito. Ovvio che di fronte. Un’offerta del genere un calciatore possa riflettere e valutare.

NEWCASTLE - Eppure la notizia di un’offerta impacchettata dal nord-est dell’Inghilterra non è stata confermata. La Lazio fa sapere che proposte non ne sono arrivate, mentre dall’entourage del giocatore si fa sapere che chiunque voglia Immobile ne deve prima parlare con Lotito. Un interesse del Newcastle risulta, ma sembra prematuro parlare di offerte e trattative e questo per diversi aspetti. Intanto perché il club di Premier non è ancora ufficialmente nelle mani della proprietà saudita. Il Fondo di Investimento pubblico dell’Arabia Saudita ha di fatto trovato gli accordi con Mike Ashley, attuale proprietario dei Magpies, per una cifra vicina ai 340 milioni di sterline e ha fatto sapere che investirà oltre 200 milioni di sterline per la prossima campagna acquisti e portare il Newcastle ai vertici della Premier. Un po’ quello che in passato ha fatto Abramovich con il Chelsea o lo sceicco Mansour con il Manchester City. C’è un però. Per completare il passaggio di proprietà serve l’ok della Football Association e della English Premier League e il placet non è ancora arrivato. Per due motivi: la FA, su pressioni di una parte della politica inglese, sta tergiversando perché nel Regno Unito la polemica intorno alla continua violazione dei diritti umani del governo saudita è piuttosto forte e non si vorrebbe permettere l’accesso al calcio britannico del Fondo statale di Riyad. Il secondo motivo, invece, è legato alla pirateria e alla trasmissione illegale dei contenuti calcistici della Premier (e non solo) in Medio Oriente attraverso il canale beoutQ. Secondo Fifa, Uefa e diverse leghe europee, infatti, dietro tutto questo ci sarebbe il governo saudita, convinto di fare uno sgarbo alla qatariota beINSport che aveva acquistato i diritti di trasmissione del calcio europeo in quell’area del mondo.

CIRO - I media inglesi sono convinti che queste difficoltà possano essere superate e a che breve l’ok ai sauditi arrivi, così da permettere al Newcastle di godere della pioggia di denaro proveniente da Ryiad. Questo flusso di petrodollari riguarderà anche Immobile? Rumors dicono che l’offerta, nonostante non sia stata per ora recapitata, possa arrivare nel giro di qualche settimana, una volta concluso il passaggio di proprietà tra gli arabi e Ashley. E se l’offerta arrivasse davvero? La Lazio valuta Immobile circa 80 milioni, in passato ha rispedito al mittente proposte da 60 milioni provenienti dalla Cina, offerte che erano molto allettanti (vicine alle cifre di cui si parla oggi) anche per Immobile che, però, non ha mai pensato di lasciare Roma per trasferirsi nel campionato cinese. La Premier, però, avrebbe certo un fascino diverso. Ma siamo ancora nel campo delle ipotesi, dell’irrealtà. Da Formello si dicono tranquilli, Immobile partirebbe solo se fosse lui a chiedere la cessione e servirebbe comunque una proposta superiore ai 55 milioni prospettati. Diciamo che se fosse Ciro a domandare la cessione, allora Lotito potrebbe abbassare la sua richiesta e “accontentarsi” di 70-75 milioni (bonus compresi). Immobile, per adesso, non ha lanciato segnali, non ha chiesto di approfondire la questione, ha preso casa a Roma, in biancoceleste ha trovato la sua dimensione ideale e prima di prendere in considerazione di lasciare la Lazio e l’Italia ci penserebbe mille volte. Tutti lo descrivono come estremamente focalizzato sulla ripresa del campionato e sulla corsa scudetto che riprenderà da Bergamo tra una settimana. Questo il suo unico pensiero. Fanno sapere ambienti vicini al bomber di Torre Annunziata. Anzi, anime interne alla società hanno visto anche con sospetto fonte e tempistica della notizia, vista la prossima ripartenza della corsa tricolore della Lazio che ha in Immobile il suo trascinatore. Un trascinatore che per ora al mercato proprio non vuole pensare.

Articolo pubblicato il 16/6/20 alle ore 21:00