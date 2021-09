Cucchi al termine del match: "Bravo Milan, forza Lazio!"

Primo ko stagionale per la Lazio di Maurizio Sarri uscita sconfitta da San Siro per mano del Milan che si è imposto per 2-0 con le reti di Leao e Ibrahimovic. Una brutta prestazione da parte dei biancocelesti chiamati a voltare subito pagina in vista del primo impegno di Europa League. Al termine del match anche Riccardo Cucchi ha detto la sua: "Bravo Milan, forza Lazio!".

