Cucchi: “Comunque vada stasera, per me la Lazio ha già vinto”

Manca pochissimo al match di Champions League tra Bruges e Lazio. Biancocelesti, decimati dall'emergenza Covid, che proveranno a trovare l'impresa in Belgio. Questo il commento del noto giornalista Riccardo Cucchi su Twitter: "Simone Inzaghi: 'L'importante è essere in 11'. Per me la Lazio ha già vinto, comunque vada stasera. Buona fortuna ai biancocelesti e alla Juventus. Stasera, mi perdonerete, vedrò in diretta Bruges Lazio e in registrata Juve Barca. Al cuore non si comanda".