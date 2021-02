Cucchi: "La forza del Bayern, il timore della Lazio. Il campo è implacabile"

La Lazio perde 4-1 nella super sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, valida per gli ottavi di finale della competizione. Tanto rammarico per gli uomini di Inzaghi, che hanno spianato la strada agli avversari con degli errori di troppo. A qualche minuto dal triplice fischio dellì'arbitro. Riccardo Cucchi ha come di consueto analizzato il match. La storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' ha scritto sul proprio profilo Twitter: "La forza del Bayern, il timore eccessivo della Lazio, gli errori individuali. Il campo è implacabile e la differenza di valori tecnici emerge. Ma chi ama i propri colori soffre e torna a tifare e incoraggiare la sua squadra".

Lazio - Bayern Monaco, Inzaghi: "Per certe partite non siamo ancora pronti"

Lazio - Bayern, Neuer: "Oggi abbiamo mostrato il nostro volto migliore"

TORNA ALLA HOMEPAGE