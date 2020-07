Cucchi: "La Lazio non ha ritrovato smalto e gioco, ma la squadra ce l'ha messa tutta"

Alla sconfitta contro il Milan fa seguito, in casa Lazio, quella contro il Lecce al Via del Mare. Ai tifosi e agli stessi protagonisti rimane un sentimento di profonda amarezza, continuando a tener presente, tuttavia, quanto di buono fatto nel corso della stagione. Riccardo Cucchi, tifoso biancoceleste e storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha commentato la sconfitta sul proprio profilo Twitter: "La Lazio non ritrova lo smalto ed il gioco di quattro mesi fa. Il Lecce ne approfitta conquistando 3 punti preziosi per sperare. I ragazzi di Inzaghi ce l'hanno messa tutta. Per me meritano solo applausi ed incoraggiamento. E, ormai lo sapete, lo dico da laziale".

