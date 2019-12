Cucchi: "Sarri fondamentalista, Inzaghi più abile. Il segreto della Lazio..."

La vittoria della Supercoppa Italiana da parte della Lazio si è presa tutte le prima pagine. Ai microfoni di Lazio Style Channel Riccardo Cucchi ha detto la sua: "La Lazio ha provato più della Juventus nel secondo tempo, la dimostrazione della superiorità costantemente mostrata. I biancocelesti sono stati concreti e pratici. Mi aspettavo una Juventus fortissima, eppure ho visto una Lazio capace di metterla in difficoltà, inoltre i bianconeri non hanno capito come affrontare gli avversari. Sarri è un fondamentalista, mentre Inzaghi è abile anche ad adattarsi a chi ha davanti".

SINTONIA - "Non c'è soluzione di continuità tra chi esce ed entra, la Lazio continua a giocare allo stesso modo. Ho visto determinazione e umiltà, in una squadra che non ha presunzione, riuscendo a essere comunque bella da vedere. Inzaghi alla cena di Natale ha detto che la squadra lo emoziona. Il segreto del gruppo è proprio la sintonia che si è creata tra tutti quanti".

