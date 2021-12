Cucchi: "Vittoria meritata del Sassuolo, Lazio spenta nella ripresa"

La Lazio esce sconfitta dal Mapei Stadium per mano del Sassuolo. Prima il gol di Zaccagni, poi il pareggio di Berardi e il gol vittoria di Raspadori che manda ko i biancocelesti. Questa la disamina di Riccardo Cucchi a fine gara: "Il Sassuolo la vince con merito. Ritmi alti per tutta la gara. La Lazio tiene il primo tempo, non il secondo malgrado lo slancio finale".

La Lazio è senza armi, il Sassuolo ne approfitta: al Mapei è 2-1

PAGELLE Sassuolo - Lazio: Pedro aveva dato tutto, Felipe perché? Acerbi si scopre

TORNA ALLA HOME