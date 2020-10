D'Agostino: "Lazio-Inzaghi? È arrivato il momento di cambiare"

Inzaghi lascerà la Lazio? Per ora si tratta solo di chiacchiere. Il tecnico piacentino è concentrato al 100% sulla sua squadra e vuole continuare a stupire, da questa sera anche in Champions League. In un'intervista a TMW Radio, l'ex centrocampista Gaetano D'Agostino ha detto la sua sul futuro del mister biancoceleste: "Per Inzaghi è arrivato il momento di cambiare. L'obiettivo rimane il quarto posto, almeno. Per me però deve misurarsi un una nuova realtà. O rifondi tutta la squadra o mandi via il tecnico".

