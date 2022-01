Dalla Nazionale al Bayern Monaco: dopo la malattia quale futuro per Klose?

Il 2021 è stato un anno durissimo per Miro Klose leggenda del calcio tedesco, dei Mondiali e anche della Lazio in cui ha di fatto chiuso la sua carriera nel 2016. Il percorso dell'attaccante sembrava essere segnato: ha affiancato Joachim Löw nella Nazionale tedesca e poi è entrato a far parte dello staff tecnico di Hansi Flick al Bayern Monaco. Il prossimo step per Klose era quello di diventare allenatore e per questo aveva lasciato il Bayern per iniziare la sua carriera.

Poi la brutta notizia, il dolore alla gamba e la diagnosi: due trombosi che lo hanno costretto al riposo più assoluto. "Per la prima volta mi è stato prescritto il riposo quasi totale. Non potevo correre, nuotare, ma soprattutto giocare a calcio. Sono quasi impazzito al campo di allenamento" riferì in un’intervista rilasciata a Kicker.

A settembre 2021 la rinascita e l'annuncio della guarigione: "Ora devo ricominciare da capo e diventare un allenatore professionista. Ho energia ed euforia" poi però del Panzer tedesco non si è saputo più nulla eppure le richieste non sono mancate di certo. Klose è stato cercato dal Fortuna Düsseldorf ma anche dallo stesso Flick per entrare a far parte dello staff tecnico della Nazionale tedesca, per ora il futuro sembra ancora incerto.