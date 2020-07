Dall’Inghilterra, Felipe Anderson lascerà il West Ham a fine stagione

Arriva dall’Inghilterra un’indiscrezione di mercato su Felipe Anderson. Secondo il quotidiano inglese The Times, il West Ham avrebbe deciso di lasciar partire il suo esterno brasiliano. Stagione deludente per l’ex Lazio che ha totalizzato 1 gol e 4 assist in 24 partite di Premier League. Nelle ultime partite il suo rapporto con l’allenatore David Moyes è andato peggiorando tanto da perdere il posto da titolare. Nella prossima sessione di calciomercato, Felipe Anderson lascerà gli Hammers e già si parla di un suo possibile ritorno in Italia. Il fantasista classe 1993 era arrivato a Londra nell’estate del 2018 dalla Lazio come acquisto più oneroso della storia del club: 36 milioni di sterline.