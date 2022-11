Danimarca, Eriksen: "Felice di essere tornato dopo un problema enorme"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Danimarca non è andata oltre il pareggio contro la Tunisia, ma la buona notizia arriva da Christian Eriksen. L'ex centrocampista dell'Inter, oggi al Manchester United, è tornato in campo al Mondiale, a meno di un anno e mezzo dall'arresto cardiaco accusato durante l'Europeo. Eriksen ne ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Sono felice di essere tornato dopo il problema enorme dello scorso anno. Purtroppo non siamo andati oltre il pareggio, ci aspettavamo un risultato migliore, ma sono felice di essere tornato. Noi vogliamo arrivare lontano, dobbiamo migliorare la prestazione e fare meglio di oggi per poterlo fare".