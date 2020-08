David Silva e l'ultima gara a Manchester: l'omaggio della Champions League - FT

Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, la UEFA Champions League ha omaggiato David Silva e la sua ultima partita giocata a Manchester: "Una leggenda del City ha giocato la sua ultima gara a Manchester". Lo spagnolo, in campo negli ultimi quindici minuti della sfida contro il Real Madrid, aveva pubblicato qualche minuto fa una sua foto all'interno dell'Eithad Stadium, salutando di fatto i propri tifosi e l'Inghilterra.

A City legend has played his final game in Manchester. David Silva #UCL pic.twitter.com/qhI5lhzjsm