Calciomercato Lazio, si chiude per David Silva: firme in 48 ore

L’ultima partita all’Etihad, ma non l’ultimo ballo con la maglia blu del City. Guardiola supera il Real e accede alle final eight portoghesi di Champions e così David Silva giocherà almeno un’altra partita con il City. Ma il conto alla rovescia è comunque partito. È tutto fatto, mancano le firme, possono arrivare tra sabato e lunedì, poi David Silva sarà davvero un giocatore della Lazio. La svolta nelle ultime 48 ore, quando la Lazio e l’entourage del giocatore spagnolo hanno trovato l’accordo, confermato nella serata di giovedì, quando a cena si sono visti Lotito, il fratello di Silva, lo zio e tre membri dell’entourage. Cena in un ristorante del centro di Roma, a pochi passi da Piazza di Spagna, accordo totale, non è un caso che nella giornata di oggi siano uscite ulteriori notizie sul buon esito dell’affare. La Lazio garantirà a David Silva un triennale da 2,5 milioni a stagione in parte fissa, a cui s’aggiungeranno 1,5 milioni di bonus molto facili da raggiungere. Totale 4 milioni.

FUMATA BIANCA - La società garantirà, inoltre, una serie di agevolazioni al ragazzo, compresa la possibilità di portare con sé il fisioterapista personale, ma anche la possibilità di usufruire un aereo privato (starà poi al giocatore se usarlo o meno) e una villa nella zona di Roma Nord. Ma quello che davvero ha convinto Silva è il progetto tecnico, la possibilità di giocare ancora in Champions e misurarsi nel campionato italiano. Ma anche motivi familiari hanno fatto la loro parte, la famiglia di David ha spinto con forza per la soluzione italiana e romana. Le firme arriveranno in 48 ore, ormai non ci sono grandi dubbi, la fumata bianca è davvero dietro l’angolo, per l’annuncio ufficiale bisognerà attendere la fine dell’avventura in Champions League del Manchester City, a meno che Silva non si metta d’accordo con la dirigenza dei Citizens per fare diversamente, visto che lo spagnolo è sotto contratto con i blu di Manchester fino al 31 agosto. La Lazio trepida, il colpo David Silva è davvero a un passo. Mai così vicino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.