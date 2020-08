David Silva, la bandiera del City: "Nessuno come lui, fortunati ad averlo avuto"

Il saluto ufficiale di David Silva al Manchester City ha scatenato una serie di ringraziamenti da parte di tutto il mondo dei Citizens. Anche la bandiera Colin Bell ha detto la sua, come riportato dal sito ufficiale del club: "Penso che David e il City siano stati un grande binomio, una combinazione perfetta. Negli ultimi dieci anni è stato un vero privilegio vederlo giocare, un piacere per gli occhi".

DIECI ANNI - "La lealtà lo ha contraddistinto perché al giorno d'oggi, per rimanere in un Club per 10 anni, ci deve essere stato qualcosa di speciale per lui e per il City. Penso che abbiamo contribuito a tirare fuori il meglio da lui e viceversa".

NEL PANTHEON - "I paragoni con il passato sono sempre impossibili, ma credo che David meriti di essere menzionato come il miglior giocatore d'oltremanica a giocare in Inghilterra. Mi sarebbe piaciuto giocare al suo fianco".

L'ADDIO - "Sono sicuro che tutti i nostri tifosi siano tristi che se ne vada, perché lo tengono in così alta considerazione. Per quanto riguarda i confronti, non puoi confrontare nessuno con David: è unico, un pezzo assolutamente speciale. Sarà quasi impossibile trovare un altro David Silva, siamo stati molto fortunati ad averlo".

