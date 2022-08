Dazn, accettati i rimborsi agli utenti: le modalità saranno semplificate

Una partenza difficile per Dazn che ha alimentato molte polemiche tra gli utenti, ora la piattaforma è costretta a rimborsarli tramite vie semplificate...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una falsa partenza da parte di Dazn nel primo turno di Serie A, un disservizio che dopo quelli dello scorso anno ha alimentato nuove polemiche verso la piattaforma streaming. Proprio per questa ragione l'Agcom ha chiesto a Dazn di attivare un processo di rimborsi verso gli utenti e, soprattutto, di farli tramite modalità più semplici rispetto a quelle previste. Non si è registrata nessuna opposizione da parte della piattaforma che, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, ha risposto positivamente a quanto richiesto. Per gli abbonati a Dazn è prevista, secondo una delibera Agcom, la restituzione del 25% del canone mensile, come indennizzo per il disservizio che si è venuto a verificare. Rispetto alle volte precedenti, però, in questa occasione ottenere il rimborso sarà molto più semplice, quasi automatico. In queste ore un team di Dazn lavorerà per trovare una via più rapida per rendere agli utenti il rimborso dovuto.