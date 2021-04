Dazn down, Comcast: "Ci scusiamo con tutti gli utenti coinvolti"

Dopo le scuse di Dazn arrivate nella giornata di ieri arrivano anche quelle del CTS (Comcast Technology Solutions), ovvero il partner esterno causa appunto dei disservizi. Come riportato da Reuters l'azienda ha affermato che un malfunzionamento tecnico ha causato interruzioni temporanee del servizio in Europa per quattro dei suoi clienti, tra i quali appunto Dazn: "Ci scusiamo con tutti gli utenti che sono stati coinvolti. C’è stato un malfunzionamento tecnico che ha causato un’interruzione temporanea del servizio per quattro network clienti di CTS in Europa. Abbiamo lavorato a stretto contatto con questi broadcaster per risolvere il problema".

