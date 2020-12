De Canio su Immobile: "Sa fare gol. E ci riesce con chiunque. Lui e Belotti in linea con gli altri"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Luigi De Canio si è espresso anche sui centravanti dell'Italia, Belotti e Immobile: "Se sono quelli giusti? Intanto li abbiamo... Sono attaccanti che fanno gol, e chi sa farli ci riesce con chiunque, contro qualsiasi avversario. Sono in linea col valore degli altri calciatori che compongono la rosa della Nazionale. Piuttosto vorrei sottolineare che l'Italia dimostra di avere giovani di valore e qualità: significa che non siamo messi poi così male come spesso si dice, ma ci vogliono le persone che hanno il coraggio di rischiare e puntarci".

