De Laurentiis, frecciata alla Roma: "Coppa inesistente"

Nel corso dell’evento organizzato a Napoli per i 130 anni de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha preso parola per esporre la sua opinione in merito a diversi temi. Tra questi, anche le competizioni europee. A proposito della Conference League, che è stata disputata per la prima volta in questa stagione, ha rivelato: “L’Europa si mette la medaglia, fa un torneo, la Champions ha una sua importanza, l’Europa League molto ma molto meno e consuma molte energie, la Conference League è inesistente. Perché fa tutti questi tornei? Perché come votazione ogni nazione vale un voto, quindi più accontento tutti e più sono rieleggibile. Noi siamo i pulcinella di questi signori. Il calcio inglese è il numero uno nel mondo perché ha fatto di industria e impresa la sua filosofia, se invece in maniera comunista e populista si voleva accontentare tutti…”.

