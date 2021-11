De Siervo: "Nel nostro paese la politica dimostra di odiare il calcio"

L'Amministratore Delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo ha rilasciato un'intervista sulle pagine de Il Sole 24 Ore parlando di come la politica si muova nei confronti del calcio: "Il nostro è un Paese in cui, nei fatti, la politica dimostra di odiare il calcio. È bene ricordare che la Serie A è il motore economico di tutto il sistema. La nostra è una posizione seria, non abbiamo chiesto ristori al Governo ma l’apertura di un tavolo per le riforme finalizzato a rimuovere limiti ingiusti e vessatori alle nostre attività di valorizzazione del prodotto. Chiediamo di tornare a competere sui mercati senza essere penalizzati dal nostro stesso Governo".

