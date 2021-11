Lazio, all'Olimpico Lotito consegna le borse di studio biancocelesti: i dettagli

Un'altra bella iniziativa quella promossa dalla Lazio che per il secondo anno di seguito consegnerà le borse di studio a copertura totale delle lauree triennali ai calciatori del proprio settore giovanile (dall’Under 15 all’ Under 18) e alle calciatrici della prima squadra femminile di Serie A e della Primavera. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei questo progetto, voluto fortemente dal patron Claudio Lotito, in collaborazione con l'Università Telematica Internazionale Uninettuno, l’Università Marconi e con la Banca del Fucino è volto a fornire ai giovani un futuro alternativo a quello dello sport.

La cerimonia di consegna si terrà nella giornata di oggi alle 15:00 allo stadio Olimpico alla presenza non solo del presidente biancoceleste ma anche del Sottosegretario di Stato allo Sport Valentina Vezzali, il Sottosegretario di Stato al Ministro dell'Istruzione Rossano Sasso, al responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi, il numero uno di Sport e Salute Vito Cozzoli insieme a Maria Amata Garito (Rettore Università Telematica Internazionale Uninettuno) e Andrea Colafreschi (Vice Direttore Generale Banca del Fucino).