Del Piero: "Ritorno a porte chiuse? Sarebbe un passatempo per i tifosi"

L'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero a Tutti Convocati su Radio 24 ha parlato della possibilità del ritorno in campo dopo la fine dell'emergenza coronavirus: "Mi auguro prevalga la gioia di tornare finalmente a giocare. Ci sarà un po' di rodaggio da un punto di vista fisico e psicologico al rientro, per quanto uno si possa allenare a casa, non è la stessa cosa. Tornare in campo appena possibile ma senza pubblico? Tutto ciò che c'è attorno al calcio, anche dal punto di vista economico, è qualcosa da valutare. Non è semplice garantire agli addetti ai lavori che sarà tutto ok allo stadio, ma quando poi vai a casa? In giro? Se ci saranno le condizioni che un rientro senza pubblico possa garantire la fine del campionato e lo spettacolo, anche solo in tv potrebbe essere un passatempo per i tifosi a casa".

FIGC, GRAVINA PARLA DELL'ASSEGNAZIONE DELLO SCUDETTO

LAZIO, LA RUBRICA DEL PORTAVOCE ARTURO DIACONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE