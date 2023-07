Dele Alli, la madre smentisce l'intera intervista: "Mai stato adottato"

TUTTOmercatoWEB.com

Non è piaciuta alla madre di Dele Alli l'intervista rilasciata dal calciatore a Gary Neville che ha fatto in poche ore il giro del web. In particolare il passaggio in cui svela di essere stato adottato è stato seccamente smentito: "Dele non è mai stato adottato da nessuno. All’età di sette anni ha frequentato una delle migliori scuole di Lagos. Non è mai stato mandato in Africa per essere punito. È una palese menzogna. Aveva un autista che lo andava a prendere tutti i giorni a scuola. Abbiamo tutti i documenti e le foto di Dele con suo padre da quando è nato. È stato un lavaggio del cervello. Quando aveva circa 13 anni, Dele ha iniziato ad allenarsi con l’MK Dons cinque giorni alla settimana. Quindi, per comodità, ha iniziato a stare a casa del suo migliore amico durante la settimana, per poi tornare a casa nei fine settimana. Era difficile lasciarlo lontano da casa, ma non avevamo la macchina ed era complicato per me portarlo agli allenamenti. L’ho abbandonato perché soffrivo di alcolismo e non potevo prendermi cura di lui? Un’altra menzogna”, queste le parole della madre in un'intervista a OJBSPORT.