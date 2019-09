Delio Rossi: "La Lazio lotta per la Champions, ma pesa il triplice impegno"

Terminata la sosta per le Nazionali torna il campionato con Spal - Lazio. I biancocelesti ripartono dal pareggio del derby che ha lasciato qualche rammarico viste le numerose occasioni sprecate. Chi è convinto della forza della Lazio è l'ex tecnico Delio Rossi, che così si è espresso a Radio Sportiva: “La Lazio è forte. Poco più di un anno fa era in Champions League a pochi minuti dal termine della stagione. In linea mediana, con Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva, sono tra i più forti d’Italia. Si giocherà un piazzamento Champions, ma bisogna anche considerare che il triplice impegno si farà sentire”.

