Derby, Balzaretti spera: "Vince la Roma e segna Florenzi"

"Il derby è una partita diversa dalle altre, non ha classifica, so che è una frase fatta ma è così", è il Balzaretti pensiero. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex romanista e oggi opinionista di DAZN ha rilasciato qualche dichiarazione al sapore di Roma - Lazio. Ne ha vissuti diversi, Balzaretti, in uno ha pure segnato come magra consolazione post 26 maggio. "Si gioca su tanti altri fattori" - ha aggiunto - "È una gara emozionale dove conta più la testa che la tattica. Ci sono sensazioni che non si portano dietro altre sfide". Poi l'ex terzino si sbilancia: "Uomo derby? Penso Florenzi, glielo auguro di vero cuore. Questo è il suo primo anno da capitano, ama tantissimo Roma, è sempre un ragazzo estremamente positivo e mi piacerebbe vedere un suo gol. Sarebbe un grande premio, ne sarei molto felice", ma non è finita. C'è spazio anche per i pronostici: "Se dico che vince la Roma, pensano a un discorso di parte; se dico Lazio, pensano sia scaramanzia. Se devo parlare da tifoso, con il cuore, dico Roma, senza dubbio, è quella la mia speranza. Posso dire che la partita d'andata è stata stupenda".

LAZIO, OGGI SAREBBE IL COMPLEANNO DI CHINAGLIA

ROMA - LAZIO, CAPITALE BLINDATA

TORNA ALLA HOMEPAGE